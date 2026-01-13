Settimana incerta | nubi persistenti prime piogge e svolta invernale nel weekend

L'ultima settimana si presenta caratterizzata da nuvolosità diffusa e poche precipitazioni, con un progressivo peggioramento a partire da Nordovest nel fine settimana. Sono previste piogge e nevicate su Alpi e Appennini, segnando una svolta invernale. Le condizioni meteo rimarranno instabili fino a venerdì, con un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature nel weekend.

Roma - Nuvolosità diffusa fino a venerdì con pochi fenomeni, poi peggioramento da Nordovest e ritorno di piogge e neve su Alpi e Appennini. La tendenza meteo settimanale conferma una fase dominata da nuvolosità frequente soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, con precipitazioni deboli e sporadiche almeno fino a venerdì. L’assetto barico resta infatti caratterizzato da correnti umide occidentali, in attesa di un più deciso peggioramento previsto tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, il Nord Italia sarà interessato da nubi irregolari, con fenomeni isolati più probabili sulla Liguria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Settimana incerta: nubi persistenti, prime piogge e svolta invernale nel weekend Leggi anche: Nubi e piogge sparse nel weekend: si teme maltempo prima di Natale Leggi anche: Piogge e vento sull’Italia: venerdì tregua, poi svolta nel weekend Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Puglia: inizio settimana con variabilità, poi tempo più stabile ma con nubi e possibili piovaschi. Le previsioni meteo - Dopo un prolungato periodo caratterizzato da sole, nebbie persistenti e temperature ben oltre le medie stagionali, l’assetto meteorologico sulla Puglia sta per subire un cambiamento significativo. quotidianodipuglia.it Meteo Prossima Settimana: in arrivo una marcata perturbazione, con piogge persistenti - Siamo all'epilogo di questa anomala fase di tempo stabile e caldo che avvolge ormai da giorni il nostro Paese. ilmeteo.it Week-end incerto, poi torna il maltempo: dove colpiranno piogge e nevicate - Alle porte dell'ultimo fine settimana del mese di febbraio, le condizioni atmosferiche registrano un miglioramento ma non dappertutto: correnti fredde da est insistono ancora sulle regioni adriatiche ... ilgiornale.it Non smettiamo di raccogliere firme. La data del referendum è ancora incerta. Occorre che sul tavolo del Consiglio dei ministri, ai primi di gennaio, campeggi un segnale non equivocabile, non eludibile. In poco piu di una settimana, partendo durante le feste di - facebook.com facebook Perché é stata cancellata la seconda prova di discesa a Zauchensee. Incertezza anche per le gare del fine settimana - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.