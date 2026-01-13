Settimana incerta | nubi persistenti prime piogge e svolta invernale nel weekend

L'ultima settimana si presenta caratterizzata da nuvolosità diffusa e poche precipitazioni, con un progressivo peggioramento a partire da Nordovest nel fine settimana. Sono previste piogge e nevicate su Alpi e Appennini, segnando una svolta invernale. Le condizioni meteo rimarranno instabili fino a venerdì, con un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature nel weekend.

Roma - Nuvolosità diffusa fino a venerdì con pochi fenomeni, poi peggioramento da Nordovest e ritorno di piogge e neve su Alpi e Appennini. La tendenza meteo settimanale conferma una fase dominata da nuvolosità frequente soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, con precipitazioni deboli e sporadiche almeno fino a venerdì. L’assetto barico resta infatti caratterizzato da correnti umide occidentali, in attesa di un più deciso peggioramento previsto tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, il Nord Italia sarà interessato da nubi irregolari, con fenomeni isolati più probabili sulla Liguria. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

