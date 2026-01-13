Sette giocatori del Real Madrid non hanno salutato Xabi Alonso | i nomi spiegano l'esonero

Dopo l'esonero di Xabi Alonso, diversi giocatori del Real Madrid hanno espresso il loro saluto e gratitudine. Tuttavia, sette calciatori non hanno rivolto alcun messaggio, suscitando curiosità e riflessioni sulla dinamica interna alla squadra e sui rapporti tra i giocatori e l'ex allenatore. Questa scelta mette in evidenza aspetti nascosti e le diverse prospettive che caratterizzano il contesto madridista.

Molti calciatori del Real Madrid hanno rivolto messaggi di saluto e ringraziamento a Xabi Alonso dopo il suo esonero, tranne sette: in quell'elenco c'è una parte della storia.

Real Madrid, scoppia il caso: sette giocatori non hanno salutato Xabi Alonso - Non si placano le polemiche a Madrid tra la sconfitta in Supercoppa di Spagna nella finalissima contro il Barcellona e l'esonero improvviso di Xabi Alonso con nuovi particolari che emergono. msn.com

Real Madrid, addio a Xabi Alonso C’è Arbeloa fino a fine stagione - L'avventura dello spagnolo è durata 231 giorni, fatale la sconfitta nel Clasico di Supercoppa con il Barcellona. panorama.it

