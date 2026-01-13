Sette fermi per sparatoria tra giovani a Napoli si costituisce maggiorenne

Uno dei sette giovani coinvolti nella sparatoria avvenuta a Napoli tra l’11 e il 12 dicembre si è costituito. L’episodio si è verificato nei pressi di piazza Carolina, vicino a piazza del Plebiscito e al palazzo di Governo. I provvedimenti precauzionali erano stati emessi nei giorni scorsi, e ora uno dei destinatari si è consegnato alle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è costituito, oggi, uno dei sette destinatari dei provvedimenti pre cautelari emessi nei giorni scorsi per la sparatoria avvenuta la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorsi a Napoli, nei pressi di piazza Carolina, a pochi passi da piazza del Plebiscito e nei pressi del palazzo di Governo. Si tratta di un maggiorenne, figlio del capo del gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli, che quella notte, si è contrapposto, a colpi d’arma da fuoco, ai rivali della zona del “pallonetto”. Manca adesso all’appello un ultimo giovane, un minorenne. Intanto l’autorità giudiziaria ha convalidato i cinque fermi notificati dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli la notte tra venerdì e sabato scorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sette fermi per sparatoria tra giovani a Napoli, si costituisce maggiorenne Leggi anche: Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli, 5 notificati Leggi anche: Assalto al liceo Da Vinci, tra i giovani identificati c’è anche un maggiorenne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sette fermi per la sparatoria a Napoli. Cinque quelli notificati; Sparatoria a Piazza del Plebiscito: 7 fermi per la faida; Sparatoria tra giovani nel centro di Napoli: sette fermi, coinvolti anche minorenni; Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli, 5 notificati. Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli, 5 notificati - Riguardano sette giovani, tra cui diversi minorenni appartenenti a due gruppi rivali del centro di Napoli, i provvedimenti precautelari emessi dall'autorità giudiziaria (procura dei minorenni e Dda di ... ansa.it

Sette fermi per la sparatoria a Napoli. Cinque quelli notificati - La violenza in piazza Carolina, alle spalle del Plebiscito, ha visto lo scontro armato tra due gruppi composti da minorenni e giovanissimi ... rainews.it

Conflitto a fuoco nel "salotto buono" di Napoli, fermati 7 ragazzi - Catanzaro era stato colpito la notte del 15 settembre in un agguato che, secondo gli inquirenti, non era diretto contro di lui, ma contro un altro giovane legato sentimentalmente alla figlia del ... ilfattovesuviano.it

Sette fermi per la sparatoria a Napoli tra minorenni e giovanissimi - facebook.com facebook

Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli, 5 notificati. Presso piazza del Plebiscito a dicembre scontro armato tra due gruppi #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.