Sette bande si erano messe insieme per svaligiare case in tutta la Campania | 38 arresti
Una recente operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di 38 persone e alla disarticolazione di sette bande criminali attive in furti in appartamento in tutta la Campania. Le forze dell’ordine hanno identificato e smantellato gruppi che operavano in collaborazione, garantendo un passo avanti nella lotta contro il crimine nella regione.
Una vasta operazione dei carabinieri ha sgominato 7 diverse bande che, in collaborazione tra loro, mettevano a segno furti in appartamento in tutta la Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
