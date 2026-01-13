Sette bande si erano messe insieme per svaligiare case in tutta la Campania | 38 arresti

Una recente operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di 38 persone e alla disarticolazione di sette bande criminali attive in furti in appartamento in tutta la Campania. Le forze dell’ordine hanno identificato e smantellato gruppi che operavano in collaborazione, garantendo un passo avanti nella lotta contro il crimine nella regione.

