Sesa morte in fabbrica | la Procura indaga per omicidio colposo

Da padovaoggi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Padova ha avviato un’indagine per omicidio colposo in seguito alla morte di Zevxhet Halili, 59 anni, avvenuta nello stabilimento Sesa di Ospedaletto Euganeo. L’incidente ha sollevato questioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, aprendo un procedimento giudiziario che approfondirà le cause e le eventuali responsabilità legate all’accaduto.

Dalla tragedia all’inchiesta. La morte di Zevxhet Halili, 59 anni, operaio esperto, avvenuta venerdì pomeriggio nello stabilimento Sesa di via Comuna a Ospedaletto Euganeo, riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e apre un delicato capitolo giudiziario.L’uomo ha perso la vita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

