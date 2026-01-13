Sesa morte in fabbrica | la Procura indaga per omicidio colposo

La Procura di Padova ha avviato un’indagine per omicidio colposo in seguito alla morte di Zevxhet Halili, 59 anni, avvenuta nello stabilimento Sesa di Ospedaletto Euganeo. L’incidente ha sollevato questioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, aprendo un procedimento giudiziario che approfondirà le cause e le eventuali responsabilità legate all’accaduto.

Dalla tragedia all'inchiesta. La morte di Zevxhet Halili, 59 anni, operaio esperto, avvenuta venerdì pomeriggio nello stabilimento Sesa di via Comuna a Ospedaletto Euganeo, riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e apre un delicato capitolo giudiziario. La Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro dopo la morte di Halili Xhevdet, 59 anni, deceduto durante un intervento di manutenzione. La pressa è stata sequestrata per gli accertamenti. Secondo morto sul lavoro in pochi giorni in provincia di Padova. Venerdì un operaio di 59 anni è deceduto alla Sesa di Este, schiacciato da una pressa del reparto carta. I sindacati di base proclamano lo stato di agitazione.

