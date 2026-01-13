Servizi stanziamenti e assunzioni alla Camera nel 2026 | tutto ciò che c’è da sapere sulla trasparenza dei conti

Nel 2026, la Camera dei Deputati ha previsto nuovi servizi, stanziamenti e assunzioni, con un’attenzione particolare alla trasparenza dei conti pubblici. A distanza di un anno e mezzo dall'avvio della gestione di CD-Servizi Spa, è stata organizzata una conferenza per illustrare i numeri del bilancio economico-finanziario, offrendo un quadro chiaro e puntuale delle attività e delle risorse impiegate.

La trasparenza sulle spese istituzionali è un tema che domina da sempre il dibattito pubblico. Per questo motivo, alla Camera, è stata organizzata una conferenza per illustrare alcuni numeri del bilancio economico-finanziario, a un anno e mezzo dall’inizio dell’ attività della CD-Servizi Spa. Inoltre, questa società è interamente partecipata dal Parlamento ed è stata costituita per la gestione interna delle prestazioni. Tra i dati disponibili figurano gli utili che superano il milione di euro, un minore stanziamento della spesa per circa 300mila euro rispetto alle gestioni esterne, misure per il miglioramento delle condizioni del personale addetto a pulizie, facchinaggio, ristorazione, servizi e infine gli assegnazioni di bilancio che sono molto al di sotto di quanto previsto per le precedenti gestioni esternalizzate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Servizi, stanziamenti e assunzioni alla Camera nel 2026: tutto ciò che c’è da sapere sulla trasparenza dei conti Leggi anche: Lazio-Milan, via alla vendita dei biglietti: tutto ciò che c’è da sapere Leggi anche: Australian Open 2026, conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno. Date, programma e protagonisti: tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calano le assunzioni per le imprese pisane: ecco i settori più colpiti - Il presidente Tamburini: "cruciale l'investimento in competenze mirate, soprattutto per settori tecnici e specializzati". lanazione.it CAMERA ASSUNZIONI Camera, cento nuove assunzioni da Cd Servizi Spa - Si tratta della società partecipata della Camera che gestisce i servizi interni, dalla pulizia alla ristorazione, dai facchini al parcheggio ... statoquotidiano.it

Più assunzioni alla Camera, ma manca chi lava le verdure: i costi lievitano e la Cd Servizi si allarga ancora - Alla Camera dei deputati cresce la macchina dei servizi interni, crescono le assunzioni e crescono soprattutto i costi. altovicentinonline.it

