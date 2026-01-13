Serie A Karate WKF Carola Casale conquista una splendida medaglia di bronzo

Carola Casale ha conquistato una medaglia di bronzo nella Serie A Karate WKF a Tbilisi. Un risultato che testimonia il suo impegno e la crescita nel circuito internazionale.

Tbilisi – E’ arrivato il podio per Carola Casale nel circuito Serie A della World Karate Federation a Tbilisi. L’atleta del Centro Sportivo Esercito ha conquista una splendida medaglia di bronzo nel kata individuale. L’Azzurra ha dominato la sua pool di appartenenza con prestazioni eccellenti. Nel match dei quarti di finale ha battuto la greca Tsagkera e in semifinale è stata sconfitta dalla giapponese Nakaji Isami. E’ stata allora qualificata per la finale del terzo posto dove ha vinto poi sull’egiziana Habiba Mousa. La gara è stata la prima competizione internazionale del 2026 che ha aperto la strada agli altri eventi in programma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

