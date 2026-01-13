Sequestrati 24 milioni di euro alle società vicine a Stefano Cocco ' l' uomo delle stelle'

Sequestrati 24 milioni di euro a società legate a Stefano Cocco, noto come 'l'uomo delle stelle'. Le indagini hanno scoperto un sistema di false fatture e contratti fittizi, finalizzato a ottenere crediti d'imposta e a evitare il pagamento di contributi. L'operazione evidenzia pratiche illecite nell'ambito fiscale e contributivo, sottolineando l'importanza di controlli rigorosi per contrastare frodi di questo genere.

Un giro di false fatture per ricevere crediti d'imposta. Ma anche contratti fittizi per non pagare gli obblighi contributivi. Accusa mosse a Stefano Cocco, 46enne romano conosciuto anche come 'L'uomo delle stelle', critico enogastronomico, editore e protagonista di 'So Wine So Food' andata in.

