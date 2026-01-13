sentenza hydra oltre 500 anni per 62 condannati

Nell'aula bunker di Opera, il gup Emanuele Mancini ha condannato 62 persone, accumulando oltre 500 anni di carcere. La sentenza rappresenta un significativo intervento contro la criminalità organizzata a Milano, segnando un importante risultato giudiziario. Dopo sei ore di camera di consiglio, le condanne confermano l'impegno delle autorità nel contrasto alle attività mafiose nella regione.

Condanne per 62 persone, arrivando a un complessivo di oltre 500 anni di carcere. Dopo sei ore di camera di consiglio, nell'aula bunker del carcere di Opera, il gup Emanuele Mancini ha inflitto un durissimo colpo alla "mafia milanese". Secondo la sentenza dell'inchiesta "Hydra", altro non sarebbe che un'unica organizzazione criminale che raduna sotto il suo ombrello famiglie appartenenti a camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra. Per dirla con le parole degli inquirenti, una vera "supermafia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Processo Hydra, arrivata la sentenza per 62 imputati: 500 anni di carcere - La sentenza è stata pronunciata nella serata di lunedì 12 gennaio nell'aula bunker del carcere di Opera dopo sei ore di camera di consiglio, 18 persone sono state assolte ... milanotoday.it

Inchiesta Hydra sul «sistema mafioso lombardo», i giudici: gli affiliati delle tre mafie hanno creato un clima di omertà - Ieri la condanna in abbreviato di 62 imputati, a processo 45 persone nel maxi procedimento, a carico di oltre 140, con al centro l’ipotesi di un’alleanza tra esponenti di cosa nostra, camorra e 'ndran ... msn.com