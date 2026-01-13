Sei piccoli segreti il libro che farà discutere su maternità e conservazione degli ovuli

Allegra ha da poco superato i 35 anni, non ha un compagno, l’orologio biologico le dice che non c’è molto tempo ancora per poter avere un figlio e una famiglia. Allora scopre che si possono congelare gli ovuli: in Italia, allora, non era una pratica molto diffusa, in altri Paesi come gli Usa è un benefit aziendale. Va in ospedale, sezione Centro Fertilità, e inizia i cicli. Comincia un percorso difficile, lungo, solitario: gli esami non sono buoni, ma non demorde. Fa prima una, poi due, poi tre stimolazioni per riuscire a raccogliere un numero sufficiente di cellule, riesce a ottenerne solo sei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

