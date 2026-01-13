Sei morto? | l’app che avvisa se non dai segni di vita da due giorni è al top in Cina

Un’app chiamata “Sei morto?” sta riscuotendo grande successo in Cina, segnalando automaticamente se non si danno segnali di vita da due giorni. Con un nome che suscita curiosità, questa applicazione sta rapidamente scalando le classifiche degli store digitali, dimostrando un interesse crescente per soluzioni che monitorano la salute e il benessere in modo semplice e immediato.

Esiste un’applicazione che, con un nome decisamente provocatorio, sta conquistando le vette degli store digitali in Oriente e non solo. Si chiama “Are You Dead?” (nella versione cinese Si-le-ma ) e la sua funzione è tanto semplice quanto spiazzante: agire come un guardiano digitale per chi vive in totale isolamento. L’app è già diventata la più scaricata a pagamento in Cina e sta scalando rapidamente le classifiche anche negli Stati Uniti, segno che la solitudine urbana è ormai un’emergenza globale. Il meccanismo non prevede tecnologie complesse, ma si basa sulla costanza dell’utente. Dietro il pagamento di una cifra simbolica (poco più di un dollaro), chi scarica l’app deve premere ogni giorno un grande pulsante verde con l’icona di un fantasma per confermare la propria presenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Sei morto?”: l’app che avvisa se non dai segni di vita da due giorni è al top in Cina Leggi anche: Se in 6 giorni due mamme seguite dai servizi sociali hanno ucciso i figli vuol dire che il sistema è da riformare Leggi anche: Conte: «Lucca? i gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L’app più scaricata in Cina serve ad avvisare i tuoi parenti se sei morto - in giornaliero per rassicurare i Gen Z cinesi che vivono da soli e temono di morire senza che nessuno se ne accorga. rivistastudio.com

UFO CRASH RETRIEVALS: Ten Stories of Crashed UFOs, Alien Bodies & Reverse Engineering of ET Craft

"E' morto tra i ragazzi, lui che ragazzo non era più. Giovanni Putelli, 39 anni, è la persona più anziana ad essere morta nell'incendio fino ad oggi. Era nato da una famiglia italiana. La sorella ha pubblicato avvisi di ricerca su ogni social. Padre di due bambini di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.