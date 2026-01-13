Segreti di famiglia 3 replica puntata 13 gennaio in streaming | Video Mediaset
Il 13 gennaio torna in streaming su Video Mediaset la terza stagione di Segreti di famiglia, la serie turca nota anche come Yargi. In questa puntata, Ceylin presenta a Ilgaz un biglietto minatorio, mentre il procuratore le chiede di abbandonare il caso. Nonostante le pressioni, l’avvocato decide di proseguire, dimostrando determinazione nel suo impegno. Un episodio che approfondisce le tensioni e i misteri della trama, disponibile per la visione online.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ceylin mostra a Ilgaz il biglietto col messaggio minatorio e il procuratore le chiede di lasciare il caso, ma l’avvocato non intende tirarsi indietro. Giunta allo studio legale Tilmen, Ceylin incrocia Mert che esce dall’ufficio di Yekta e chiede spiegazioni al suo capo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 42 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
