Seasons of love | al Palacultura il musical tratto dall' Opera rock di Larson

Da messinatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Seasons of love”, per la stagione dell’associazione Vincenzo Bellini,andrà in scena il 23 gennaio alle ore 20,30 al Palacultura. Spettacolo liberamente tratto dall’opera rock  Rent di Jonathan Larson, che a sua volta era un riadattamento in chiave contemporanea della Bohème di Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

