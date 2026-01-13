Seasons of love | al Palacultura il musical tratto dall' Opera rock di Larson
“Seasons of love”, per la stagione dell’associazione Vincenzo Bellini,andrà in scena il 23 gennaio alle ore 20,30 al Palacultura. Spettacolo liberamente tratto dall’opera rock Rent di Jonathan Larson, che a sua volta era un riadattamento in chiave contemporanea della Bohème di Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: "Seasons of love": al Palacultura il musical tratto dall'Opera rock di Larson
Leggi anche: Hair The Tribal Love, al teatro Lyrick il musical rock
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
SEASON’S GREETING by Marco Girolami© #marcogirlami #love #peace #madeinitaly #seasonsgreetings #xmas2025 @marcogirolami - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.