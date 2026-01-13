Se gli Stati Uniti non sanno sparare

Gli Stati Uniti, spesso considerati una potenza militare e sportiva, non hanno mai conquistato medaglie nel biathlon ai giochi olimpici invernali. Questa assenza è sorprendente, considerando la loro presenza e investimenti nello sport di alto livello. Analizzare questa realtà permette di comprendere meglio le peculiarità del biathlon e le sfide che i diversi paesi affrontano in questa disciplina, evidenziando come le aspettative non sempre corrispondano ai risultati.

Poi dicono che sono dei cecchini. Ma la verità è che il gigante Usa è l'unico grande Paese che alle Olimpiadi invernali non ha mai incassato una medaglia nel biathlon, il che a dirlo sembra pazzesco. Appuntamento dunque ad Anterselva, c'è ancora tempo per prendere la mira. Anche perché negli altri appuntamenti più importanti i successi sono già arrivati. Zio Sam insomma ha gente che sa andare a fondo (con gli sci), eppure poi quando arriva il momento dei Giochi qualcosa si inceppa, soprattutto il grilletto. Ora le speranze sono riposte su Campbell Wright, argento nello sprint e nell'inseguimento ai campionati iridati di Lanzerheide 2025, il pistolero (col fucile) diventato il sogno americano.

