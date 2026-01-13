Scuola Toscana commissariata

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di esercitare il potere sostitutivo sul piano di dimensionamento della rete scolastica in Toscana per l’anno 2026/2027. La decisione, proposta dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro Giuseppe Valditara, riguarda il commissariamento della scuola toscana, segnando un intervento diretto nelle procedure di organizzazione delle istituzioni scolastiche della regione.

