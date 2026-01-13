Scuola per piloti di F-35 l’Italia spenderà 112 milioni di euro

L’Italia ha stanziato 112,6 milioni di euro per la creazione di un nuovo centro di addestramento a Trapani, dedicato alla formazione dei piloti F-35. Questa iniziativa mira a rafforzare le capacità operative nazionali e a sostenere il coinvolgimento nel programma internazionale. Il progetto rappresenta un passo importante nel potenziamento delle infrastrutture militari italiane e nella preparazione del personale specializzato.

L'Italia mette sul tavolo 112,6 milioni di euro per far nascere a Trapani il primo polo di addestramento legato al programma F-35.

Venti di guerra, via libera alla scuola per i piloti degli F35: stanziati 112 milioni e sequestrate due petroliere - Il ministero della Difesa ha autorizzato un investimento di 112,6 milioni di euro per la real ...

La Sicilia ospiterà la prima scuola di volo per F-35 fuori dagli USA - Birgi, in Sicilia, diventerà la prima scuola di addestramento per piloti di F-

