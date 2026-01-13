Scuola media di Teglio | presto un incontro pubblico con la cittadinanza

La scuola media di Teglio sarà al centro di un incontro pubblico con la cittadinanza, volto a fornire aggiornamenti sulla possibile chiusura della struttura. Dopo la richiesta di seduta straordinaria del consiglio comunale, questa occasione permetterà di approfondire la situazione e ascoltare le opinioni della comunità. L’appuntamento sarà un momento di confronto aperto e trasparente per condividere le informazioni sul futuro scolastico del territorio.

Niente seduta straordinaria del consiglio comunale, richiesta dalla minoranza, ma presto si terrà un incontro pubblico con la cittadinanza per gli ultimi aggiornamenti relativi alla paventata chiusura della scuola media di Teglio per la mancanza del codice meccanografico.Incontro pubblicoVenerdì.

