Scuola iscrizioni al via | cosa sapere

Le iscrizioni alle scuole per l’anno 2026-2027 sono ufficialmente aperte dal 13 gennaio 2026. In questa fase, genitori e tutori possono completare le procedure online, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. È importante rispettare le scadenze previste e consultare le modalità di iscrizione specifiche per ogni ordine di scuola. Di seguito, una guida utile per conoscere i passaggi principali e le tempistiche.

Le procedure per le iscrizioni a scuola per l'anno 2026-2027 sono iniziate, ufficialmente, nella mattinata del 13 gennaio 2026. Fino al 14 febbraio prossimo, circa 500 mila famiglie sono chiamate a inoltrare la domanda attraverso Unica, la piattaforma digitale del ministero dell'Istruzione e del Merito, utilizzando le credenziali Spid, Cie, Cns o Eidas. Per le scuole superiori, la novità principale di questa tornata riguarda il consolidamento della formazione tecnologico-professionale, che diventa strutturale dopo i primi anni di sperimentazione. Il sistema punta a rispondere alla domanda di profili specializzati proveniente dal mondo produttivo, permettendo agli studenti di completare il ciclo secondario in quattro anni per poi accedere direttamente al biennio degli Its Academy.

