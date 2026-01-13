Scuola Erickson sceglie Cesena per l' alta formazione | al via il corso sulla Scienza dell’apprendere

Erickson, leader nella formazione educativa, ha scelto Cesena per il nuovo corso “La scienza dell’apprendere”. Questo percorso approfondisce le strategie per migliorare l’apprendimento, promuovendo un approccio scientifico e personalizzato. Rivolto a insegnanti e operatori educativi, mira a rafforzare le competenze professionali e a favorire lo sviluppo delle comunità scolastiche locali. Un’opportunità di crescita professionale in un contesto di alta formazione.

Erickson, realtà di riferimento a livello nazionale nella formazione personalizzata per scuole e insegnanti, ha scelto Cesena come sede del corso “La scienza dell’apprendere: una scienza che incontra le persone e nutre le Comunità di Cesena”, un percorso formativo di alto profilo dedicato a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

