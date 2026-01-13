Scuola Erickson sceglie Cesena per l' alta formazione | al via il corso sulla Scienza dell’apprendere

Erickson, leader nella formazione educativa, ha scelto Cesena per il nuovo corso “La scienza dell’apprendere”. Questo percorso approfondisce le strategie per migliorare l’apprendimento, promuovendo un approccio scientifico e personalizzato. Rivolto a insegnanti e operatori educativi, mira a rafforzare le competenze professionali e a favorire lo sviluppo delle comunità scolastiche locali. Un’opportunità di crescita professionale in un contesto di alta formazione.

Erickson, realtà di riferimento a livello nazionale nella formazione personalizzata per scuole e insegnanti, ha scelto Cesena come sede del corso “La scienza dell’apprendere: una scienza che incontra le persone e nutre le Comunità di Cesena”, un percorso formativo di alto profilo dedicato a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: A Cesena sesto appuntamento della scuola di formazione politica di FdI, lezione sulla comunicazione Leggi anche: Ponti tra ricerca e scuola: LSi al convegno Erickson 2025 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Avete sentito la campanella Tranquilli, questa volta niente interrogazioni, solo risate, storie vere e vita di scuola “Aula insegnanti: la scuola come non l’avete mai sentita” è il podcast dove gli insegnanti si raccontano senza filtri: aneddoti di classe, figuracc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.