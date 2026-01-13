Dopo il commissariamento, l’Umbria si oppone alle nuove richieste di accorpamento scolastico provenienti dal Ministero dell'Istruzione. Il governo ha infatti richiesto la soppressione di altre due autonomie scolastiche nella regione, alimentando le proteste locali. La questione riguarda la gestione delle scuole e i futuri servizi educativi, evidenziando le tensioni tra le decisioni centrali e le esigenze territoriali.

Perugia, 13 gennaio 2026 – Sono state "altre due autonomie scolastiche" quelle che il Ministero dell'Istruzione "ha chiesto" di tagliare all'Umbria. Lo ha spiegato la presidente della Regione Stefania Proietti parlando, durante la rubrica sui social Corso Vannucci, del commissariamento di quattro regioni. "In questo periodo ne abbiamo tagliate ben cinque, recependone quattro dalla Giunta uscente e un altro lo scorso anno" ha aggiunto. "A fronte della nostra richiesta di riconteggio dei dati reali - ha sostenuto ancora Proietti - siamo l'unica regione che non vede ridistribuire alcuna autonomia rispetto ai tagli previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola e accorpamenti, dopo il commissariamento l’Umbria protesta: “Il Governo ci chiede altri tagli”

