Il governo ha commissariato le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per la mancata approvazione dei piani di dimensionamento scolastico previsti dal Pnrr. Questa decisione mira a garantire l'attuazione degli investimenti e delle riforme pianificate, al fine di migliorare l'organizzazione e la qualità del sistema educativo nelle aree interessate. La misura si inserisce nel quadro degli interventi volti a rafforzare la gestione delle risorse e la programmazione territoriale.

L’esecutivo interviene su Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna: «Non hanno approvato i piani di dimensionamento previsti dal Pnrr». Ira del Pd: «Manovra contro i governatori dem». C’è la data del referendum sulla giustizia: 22 e 23 marzo. Habemus data: il Consiglio dei ministri ieri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Negli stessi giorni si voterà anche per le elezioni suppletive. Ricordiamo che esiste la possibilità di un ricorso da parte dei promotori di una raccolta firme che chiedono a loro volta il referendum e quindi ritengono che la data debba essere spostata più avanti: «Finalmente c’è la fissazione della data», afferma all’Adnkronos il presidente del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi, Gian Domenico Caiazza, «nella speranza che non siano poste in essere ulteriori iniziative dilatorie e speculative visto che il referendum è già indetto e non c’è nessuna necessità della raccolta firme». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scuola, commissariate quattro Regioni rosse

Leggi anche: Scuola, commissariate quattro regioni: «Mancano piani di dimensionamento»

Leggi anche: Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: “Scelta necessaria”. PD: “Gravissimo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dimensionamento scolastico, commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani. Valditara: “Scelta necessaria”. Dure le opposizioni: Atto gravissimo; Scuola, commissariate 4 Regioni per i piani di dimensionamento; Scuola, il governo commissaria 4 regioni di centrosinistra contrarie al dimensionamento; Scuola, il governo commissaria quattro Regioni: “Non hanno approvato i piani di dimensionamento”.

Scuola: commissariate Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna - Le quattro regioni amministrate dal centrosinistra sono state commissariate dal governo per non aver ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico ... dire.it