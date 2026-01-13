Scuola al via iscrizioni online 2026-2027 | tempi e come fare

Sono aperte le iscrizioni online per le prime classi dell'anno scolastico 2026-2027. La procedura è attiva dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, consentendo alle famiglie di iscrivere gli studenti in modo semplice e rapido. In questa guida troverete tutte le informazioni sui tempi e le modalità per completare l’iscrizione in modo corretto e senza complicazioni.

(Adnkronos) – Da oggi martedì 13 gennaio e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026-2027. Le iscrizioni a scuola per il prossimo anno interessano 1.342.504 studenti e le relative famiglie e tutte le informazioni sono disponibili su https:www.istruzione.itiscrizionionline e su https:unica.istruzione.gov.ititorientamentoiscrizioni.

