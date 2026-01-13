Scritte sui muri Perazzini | Niente multe ai proprietari delle case Modifiche al testo per evitare ambiguità

Durante la seduta della prima commissione del 12 gennaio, si è affrontato il tema del degrado delle facciate dei palazzi e delle sanzioni ai proprietari. Scritte sui muri sono state al centro del dibattito, con Perazzini che ha sottolineato la necessità di modificare il testo del regolamento di polizia urbana per evitare ambiguità e garantire un'applicazione più chiara delle norme.

