screening gratuito sul tir di vigili del fuoco e ospedale niguarda verso le olimpiadi

In preparazione alle Olimpiadi Milano-Cortina, un’unità mobile dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con l’Ospedale Niguarda, offrirà servizi di screening gratuito. L’iniziativa si svolgerà su un tir appositamente attrezzato, consentendo alle persone di accedere facilmente a controlli sanitari. Un’opportunità per promuovere la prevenzione e il benessere della comunità in vista dell’importante evento internazionale.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in collaborazione con l’Ospedale Niguarda. Il progetto si chiama “Truck della salute”, ed è rivolto ai cittadini adulti di Milano e della Valtellina. Una collaborazione tra Ospedale Niguarda e Vigili del Fuoco per un’iniziativa di legacy olimpica importante per la popolazione, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

