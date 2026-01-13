Scopri Gusta e Vivi la Provincia Veronese fa tappa a Minerbe

Sabato 17 gennaio 2026, la rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese” si svolge a Minerbe, offrendo un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia. L’evento include un escape tour nel centro storico, una visita guidata alla chiesa di San Lorenzo e un concerto di musica dal vivo. Un’occasione per conoscere e apprezzare le bellezze del territorio in modo semplice e coinvolgente.

Sabato 17 gennaio 2026 la rassegna "Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese" arriva a Minerbe con un pomeriggio di esperienze dedicate a famiglie, bambini e pubblico di tutte le età: un escape tour nel centro storico, una visita guidata alla chiesa di San Lorenzo e un concerto di suoni di.

