Scontro fra tre auto e un tir in A4 | ferito estratto dall' abitacolo dai pompieri

Lunedì alle 19.30, sull'autostrada A4, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre automobili e un tir. I soccorritori sono intervenuti prontamente per estrarre un ferito dall'abitacolo, garantendo le prime cure necessarie. L'incidente ha causato disagio al traffico, mentre le autorità stanno accertando le cause. Nessuna informazione definitiva sulla dinamica al momento.

Erano circa le 19.30 di lunedì, quando i soccorritori sono stati chiamati all'intervento sull'autostrada A4 per un incidente stradale. Poco prima della svincolo con la A22 del Brennero, tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna in direzione di Milano, tre auto ed un mezzo pensante sono rimaste.

