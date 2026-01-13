Sciopero taxi tensioni e petardi durante il presidio

Oggi a Roma si svolge uno sciopero nazionale dei tassisti, con le auto ferme dalle 8 alle 22. La protesta, prevista in tutta Italia con l’eccezione dell’Umbria, ha generato tensioni e alcuni rumori di petardi durante il presidio. La mobilitazione si inserisce in un momento di confronto sulle condizioni del settore e le modalità di servizio.

Roma, 13 gennaio 2026 – Roma si ritrova oggi con le auto bianche ferme per lo sciopero nazionale dei tassisti, in programma dalle 8 alle 22 (con l’ Umbria indicata come unica eccezione). Nel cuore della Capitale, la protesta prende forma con un corteo su gomma e un presidio a ridosso delle istituzioni. Sul piano politico-istituzionale, la protesta incrocia anche le reazioni del governo: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato la convocazione delle associazioni al ministero nella giornata di domani. Nel presidio di piazza Capranica si sono registrati momenti di tensione all’arrivo di Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani, contestato dai manifestanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Tra taxi e Ncc a Napoli è guerra: lancio d'uova durante lo sciopero delle auto bianche Leggi anche: Ex Ilva, tensioni durante sciopero generale a Genova, operaio ferito da fumogeno, attaccate grate della prefettura, Salis: “Incontrerò Urso“ - VIDEO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sciopero taxi, sindacati: piena adesione al fermo del servizio. Salvini li convoca al ministero - Al suo arrivo al presidio statico in piazza Capranica i manifestanti hanno duramente contestato il presidente di +Europa e dei Radicali italiani, Matteo Hallisey ... ilsole24ore.com

#Sciopero dei #taxi. Convocate per domani pomeriggio, mercoledì, tutte le sigle sindacali al ministero dei Trasporti. Lo ha annunciato lo stesso ministro Salvini.

Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA

