Sciopero taxi | stop di 24 ore disagi anche a Firenze I motivi della protesta

Lo sciopero dei taxi di 24 ore ha causato disagi anche a Firenze, dove l’adesione è totale, come dichiarato dal presidente nazionale Uritaxi, Claudio Giudici. La protesta nasce da motivazioni legate a questioni di settore e regolamentazione. Questo fermo temporaneo interessa numerose città italiane, evidenziando le tensioni tra operatori e istituzioni. Di seguito, vengono analizzate le ragioni e le possibili conseguenze di questa mobilitazione.

"A Firenze l'adesione è totale". È quanto ha dichiarato il presidente nazionale Uritaxi e presidente 4390 Taxi Firenze Claudio Giudici

