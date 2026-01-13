Sciopero taxi Salvini convoca sigle

In mattinata, il ministro ai Trasporti ha annunciato la convocazione delle sigle sindacali del settore taxi, prevista per domani. Questa iniziativa si inserisce nel contesto dello sciopero dei tassisti in programma, volto a discutere questioni legate alle condizioni di lavoro e alle normative del settore. La riunione mira a trovare un confronto costruttivo e a chiarire le posizioni di tutte le parti coinvolte.

11.45 Nel giorno dello sciopero dei taxi, il ministro ai Trasporti ha convocato -per domani- tutte le sigle sindacali del settore taxi. Lo ha annunciato lo stesso ministro, parlando a margine di un convegno al Senato sul turismo. "E' giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene, oggi non ho voluto interferire, ma serve un gioco di squadra". I promotori dello sciopero parlano di servizio praticamente fermo in tutto il Paese. Ora regole certe, chiedono. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Sciopero taxi, Salvini convoca le sigle sindacali Leggi anche: "Sciopero contro il governo". La mobilitazione flop dei taxi: spaccatura tra sigle Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Salvini convoca i sindacati - Il tpl torna a fermarsi il 16 in Molise (5 ore delle aziende del servizio extraurbano), a Roma le autolinee Scoppio (4 ore) e autoservizi Russo; 24 ore di stop dei bus delle società Segesta a Palermo, ... ansa.it

Sciopero dei taxi, stop dalle 8 alle 22 in tutta Italia. Salvini: “Convocati domani i sindacati” - Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi hanno invece deciso di non aderire alla protesta ... msn.com

Sciopero taxi, Salvini convoca le sigle sindacali - In corso la protesta, previsto un corteo da Fiumicino a Montecitorio ... ilfaroonline.it

#Salvini: sciopero dei #taxi Non interferisco, domani le sigle al Ministero x.com

Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.