Sciopero taxi corteo a Montecitorio | fumogeni e striscioni contro il governo

Oggi a Roma si è svolto un corteo di tassisti, partito da Fiumicino, in risposta allo sciopero nazionale. Il corteo si è mosso verso Montecitorio, portando con sé fumogeni e striscioni per manifestare le proprie richieste e le criticità del settore. La protesta ha interessato il centro della città, attirando l’attenzione sull’importanza di un confronto tra rappresentanti dei tassisti e le istituzioni.

È arrivato nel centro di Roma il corteo dei tassisti, partito questa mattina da Fiumicino in occasione dello sciopero nazionale dei taxi. I manifestanti hanno raggiunto Piazza Capranica e l'area antistante Montecitorio, dove la presenza delle forze di polizia è massiccia per garantire l'ordine pubblico. Durante la protesta si sono levati cori contro Uber e sono comparsi striscioni di protesta contro il governo, con Forza Italia nel mirino delle contestazioni. In piazza sono stati fatti esplodere anche alcuni petardi, aumentando la tensione tra i presenti. Nel frattempo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per domani un tavolo di confronto con i sindacati.

Sciopero taxi a Roma oggi 13 gennaio: corteo in centro e disagi per cittadini e turisti - Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con disagi previsti soprattutto nel settore dei trasporti e della scuola. funweek.it

Sciopero dei taxi, il leader dei Radicali si presenta con il Pos: momenti di tensione in piazza Bocca della Verità - «Aggressione con sputi e calci da parte dei tassisti» denuncia Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali. roma.corriere.it

Telesveva. . Bari, scioperano in piazza Libertà i tassisti: “Più controlli contro l’abusivismo” #puglia #bari #sciopero #taxi #abusivismo #attualità - facebook.com facebook

Taxi in sciopero, il leader dei Radicali si presenta con il Pos: momenti di tensione in piazza Bocca della verità x.com

