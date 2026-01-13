Sciopero oggi 13 gennaio dai taxi alla scuola | chi si ferma

Oggi, 13 gennaio, si svolge una giornata di sciopero che coinvolge diversi settori, tra cui il trasporto pubblico e le scuole. La protesta interessa diverse realtà, causando possibili disagi e variazioni nei servizi. È importante consultare i dettagli specifici del proprio ambito per pianificare eventuali spostamenti o attività. Questa giornata si inserisce in un quadro di mobilitazioni che interessano il panorama lavorativo e pubblico nazionale.

(Adnkronos) – Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con un altro stop nella scuola e nel settore dei trasporti. I lavoratori della scuola scioperano per il secondo giorno consecutivo, dopo la protesta di ieri. Oggi, stop dei taxi: la mobilitazione non riguarderà però tutte le sigle sindacali. A Roma, rende noto Uiltrasporti, "gruppi .

Sciopero della curva nord oggi al “Picchi” per il match del Livorno contro la Juve Next Gen foto by Luca Cecchi #Livorno #calcio #SerieC #UnioneSportivaLivorno - facebook.com facebook

Oggi #10gennaio sciopero e presidio a #Giugliano davanti a #LeroyMerlin, c.c. Auchan. La protesta, organizzata da #UILTuCSCampania, dopo il licenziamento di due lavoratrici per malattia regolarmente certificata. La salute non è una colpa. I diritti non si lice x.com

