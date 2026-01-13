Sciopero nazionale dei taxi | ritardi anche a Bologna

Il 13 gennaio si è svolto uno sciopero nazionale dei taxi, con adesioni in tutto il paese, esclusa l’Umbria. La protesta ha causato ritardi e disagi nei servizi di trasporto, coinvolgendo diverse città, tra cui Bologna. L’astensione dal lavoro è stata indetta dalle principali sigle di categoria per esprimere le proprie istanze e chiedere un confronto sulle condizioni del settore.

Oggi, martedì 13 gennaio, è stato indetto uno sciopero nazionale dei taxi. A esclusione dell'Umbria, i trasportatori hanno aderito alla chiamata delle principali sigle di categoria. Tra le città che hanno scelto di scioperare c'è anche Bologna.Lo sciopero, che durerà fino alle 22 di stasera, è.

Sciopero nazionale dei taxi, in corso la protesta contro governo e piattaforme digitali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero nazionale dei taxi, in corso la protesta contro governo e piattaforme digitali ... tg24.sky.it

Sciopero dei taxi oggi, stop dalle 8 alle 22: proteste e disagi anche nei trasporti locali - Più complicate le corse urbane, quelle urgenti, o i trasferimenti verso stazioni e aeroporti. tg.la7.it

Scioperi gennaio 2026: trasporti a rischio per 12 giorni tra treni, aerei e taxi

Local Team. . Momenti di tensione davanti a Montecitorio durante il presidio organizzato dai tassisti in occasione della giornata di sciopero nazionale della categoria. Alcuni lavoratori presenti al sit-in hanno aggredito il presidente di +Europa, Matteo Hallissey, - facebook.com facebook

Oggi 13 gennaio sciopero nazionale dei taxi in gran parte d’Italia (esclusa l’Umbria) dalle 8 alle 22. I sindacati protestano contro il governo chiedendo regole più stringenti per le piattaforme digitali come Uber e l’attuazione dei decreti anti-abusivismo previsti d x.com

