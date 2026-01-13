Sciopero dei taxi Hallissey +Europa porta in piazza un Pos | Mi hanno aggredito con calci e sputi

Durante lo sciopero dei taxi, Matteo Hallissey di +Europa si è recato in piazza con un Pos, ma è stato oggetto di aggressioni da parte di alcuni manifestanti, che gli hanno rivolto calci e sputi. L’episodio evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e il clima di confronto che si è creato durante la protesta. Un momento che mette in luce le difficoltà nel gestire le manifestazioni pubbliche in modo pacifico.

Sputi e calci contro Matteo Hallissey, arrivato nella piazza occupata dai tassisti in protesta con un Pos. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

