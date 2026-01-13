Sciopero dei taxi Hallissey +Europa porta in piazza un Pos | Mi hanno aggredito con calci e sputi

Durante lo sciopero dei taxi, Matteo Hallissey di +Europa si è recato in piazza con un Pos, ma è stato oggetto di aggressioni da parte di alcuni manifestanti, che gli hanno rivolto calci e sputi. L’episodio evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e il clima di confronto che si è creato durante la protesta. Un momento che mette in luce le difficoltà nel gestire le manifestazioni pubbliche in modo pacifico.

Sciopero dei taxi, aggredito il presidente di +Europa e Radicali. Lui: “Calci e sputi, via questa lobby” - Matteo Hallisey in piazza Montecitorio manifestava contro la protesta delle auto bianche insieme allo streamer romano Ivan Grieco ... quotidiano.net

Sciopero taxi a Roma, scontro con i Radicali: “Aggrediti con sputi e calci” - Matteo Hallissey (+Europa e Radicali) denuncia sputi e calci durante la protesta dei tassisti contro il governo e Uber ... affaritaliani.it

Sciopero dei taxi a Roma: "Vogliamo regole per tutti. Troppi i furbetti del finto noleggio" ift.tt/298Mpri x.com

Telesveva. . Bari, scioperano in piazza Libertà i tassisti: “Più controlli contro l’abusivismo” #puglia #bari #sciopero #taxi #abusivismo #attualità - facebook.com facebook

