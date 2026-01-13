Oggi in Toscana si registra uno sciopero dei taxi, che ha portato a un fermo totale del servizio. Sono comunque garantite le corse dedicate alle fasce deboli e alle emergenze. La protesta si inserisce nel contesto di altre agitazioni che stanno interessando il settore dei trasporti, influenzando la mobilità quotidiana dei cittadini.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Dopo lo sciopero dei treni, la giornata di oggi si è caratterizzata per lo stop dei tassisti. La mobilitazione è iniziata alle 8 e si concluderà alle 22. Secondo le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero, tra cui Uritaxi, l’adesione è stata pressoché totale in Toscana. A Firenze, così come in molte altre città della regione, il servizio è risultato fortemente ridotto, con la sola garanzia delle corse per l’utenza debole. “A Firenze l’adesione è totale”, ha dichiarato Claudio Giudici, presidente nazionale di Uritaxi e del 4390 Taxi Firenze, a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciopero dei taxi, fermo totale in Toscana. Garantite solo le corse per le fasce deboli

