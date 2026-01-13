Sciopero dei taxi fermo totale in Toscana Garantite solo le corse per le fasce deboli
Oggi in Toscana si registra uno sciopero dei taxi, che ha portato a un fermo totale del servizio. Sono comunque garantite le corse dedicate alle fasce deboli e alle emergenze. La protesta si inserisce nel contesto di altre agitazioni che stanno interessando il settore dei trasporti, influenzando la mobilità quotidiana dei cittadini.
Firenze, 13 gennaio 2026 – Dopo lo sciopero dei treni, la giornata di oggi si è caratterizzata per lo stop dei tassisti. La mobilitazione è iniziata alle 8 e si concluderà alle 22. Secondo le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero, tra cui Uritaxi, l’adesione è stata pressoché totale in Toscana. A Firenze, così come in molte altre città della regione, il servizio è risultato fortemente ridotto, con la sola garanzia delle corse per l’utenza debole. “A Firenze l’adesione è totale”, ha dichiarato Claudio Giudici, presidente nazionale di Uritaxi e del 4390 Taxi Firenze, a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sciopero 12 dicembre: a rischio bus in Toscana e tramvia Firenze. Le fasce garantite
Leggi anche: Sciopero generale, la Toscana si ferma: trasporti e servizi a rischio. Treni, bus e tramvia: le fasce garantite
Sciopero taxi, protesta contro il governo e le piattaforme digitali; Sciopero Taxi 13 Gennaio 2026: Stop di 24 Ore in Tutta Italia (Umbria Esclusa); Taxi, aumentano le licenze nelle grandi città: ecco dove e cosa cambia davvero; Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando.
Sciopero taxi, sindacati: piena adesione al fermo del servizio. Salvini li convoca al ministero - Al suo arrivo al presidio statico in piazza Capranica i manifestanti hanno duramente contestato il presidente di +Europa e dei Radicali italiani, Matteo Hallisey ... ilsole24ore.com
Sindacati taxi, piena adesione al fermo del servizio, ora regole certe - "La partecipazione alla giornata di fermo nazionale del servizio taxi è pressoché totale". ansa.it
Sciopero nazionale dei tassisti: grande adesione anche a Firenze - Adesione totale allo sciopero nazionale indetto dalle principali sigle di rappresentanza sindacale, tra cui Uritaxi ... gonews.it
Sciopero dei taxi a Roma: "Vogliamo regole per tutti. Troppi i furbetti del finto noleggio" ift.tt/298Mpri x.com
Telesveva. . Bari, scioperano in piazza Libertà i tassisti: “Più controlli contro l’abusivismo” #puglia #bari #sciopero #taxi #abusivismo #attualità - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.