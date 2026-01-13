Sciopero dei taxi Ecco i motivi della protesta

Lo sciopero nazionale dei taxi, iniziato questa mattina alle 8 e previsto fino alle 20, è una protesta che coinvolge la categoria per esprimere le proprie istanze. La manifestazione mira a richiamare l’attenzione sulle questioni che riguardano il settore, con l’obiettivo di dialogare con le autorità competenti e cercare soluzioni condivise. Di seguito, i principali motivi alla base della protesta.

Sciopero taxi, tensioni e bombe carta a Roma. Salvini convoca i sindacati - L'agitazione, lunga 14 ore (dalle 8 alle 22), è stata proclamata per manifestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali come Uber. tg24.sky.it

Taxi, sindacati: sciopero e protesta a Roma contro il governo e le multinazionali - Sciopero nazionale dei tassisti in gran parte delle città italiane, da Nord a Sud, dalle 8 alle 22. ildiariodellavoro.it

Sciopero dei taxi. Ecco i motivi della protesta

La Stampa. . Tensione in piazza a Roma. Durante lo sciopero nazionale dei taxi, il leader di +Europa e dei Radicali italiani Matteo Hallissey è stato duramente contestato in piazza Capranica dopo essersi presentato con un pos, gesto simbolico a sostegno del - facebook.com facebook

Tensione in piazza. Durante lo sciopero nazionale dei taxi, a Roma, il leader di +Europa e dei Radicali italiani Matteo Hallisey è stato duramente contestato in piazza Capranica dopo essersi presentato con un pos, gesto simbolico a sostegno della liberalizzaz x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.