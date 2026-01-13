Sciopero dei taxi Ecco i motivi della protesta
Lo sciopero nazionale dei taxi, iniziato questa mattina alle 8 e previsto fino alle 20, è una protesta che coinvolge la categoria per esprimere le proprie istanze. La manifestazione mira a richiamare l’attenzione sulle questioni che riguardano il settore, con l’obiettivo di dialogare con le autorità competenti e cercare soluzioni condivise. Di seguito, i principali motivi alla base della protesta.
È in corso dalle 8 di questa mattina e andrà avanti fino alle 20 di stasera lo sciopero nazionale dei taxi. Adesione altissima. Associazioni di categoria convocate domani al ministero. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Sciopero taxi: stop di 24 ore, disagi anche a Firenze. I motivi della protesta
Leggi anche: Sciopero nazionale dei taxi il 13 gennaio contro Uber e abusivi, attesi presidi e cortei a Roma. Gli orari e le ragioni della protesta
Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e proteste; Taxi, sciopero nazionale il 13 gennaio (tranne una Regione): orario e motivi della protesta; Taxi, sciopero di 24 ore il 13 gennaio: orari, città coinvolte e motivi della mobilitazione; Sciopero dei taxi anche a Genova, i tassisti si fermano per 12 ore.
Sciopero taxi 13 gennaio, 24 ore di stop: le ragioni della protesta e i disagi per cittadini e turisti - Oggi, martedì 13 gennaio, è in corso in tutta Italia - msn.com
Sciopero taxi, tensioni e bombe carta a Roma. Salvini convoca i sindacati - L'agitazione, lunga 14 ore (dalle 8 alle 22), è stata proclamata per manifestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali come Uber. tg24.sky.it
Taxi, sindacati: sciopero e protesta a Roma contro il governo e le multinazionali - Sciopero nazionale dei tassisti in gran parte delle città italiane, da Nord a Sud, dalle 8 alle 22. ildiariodellavoro.it
Sciopero dei taxi. Ecco i motivi della protesta
La Stampa. . Tensione in piazza a Roma. Durante lo sciopero nazionale dei taxi, il leader di +Europa e dei Radicali italiani Matteo Hallissey è stato duramente contestato in piazza Capranica dopo essersi presentato con un pos, gesto simbolico a sostegno del - facebook.com facebook
Tensione in piazza. Durante lo sciopero nazionale dei taxi, a Roma, il leader di +Europa e dei Radicali italiani Matteo Hallisey è stato duramente contestato in piazza Capranica dopo essersi presentato con un pos, gesto simbolico a sostegno della liberalizzaz x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.