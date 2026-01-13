Sciopero dei taxi di 24 ore | perché protestano i tassisti

Il 13 gennaio 2026, i tassisti di Milano e di altre città italiane hanno deciso di fermarsi per 24 ore. La protesta nasce dalla richiesta di condizioni economiche più eque e dalla volontà di tutelare il servizio pubblico di trasporto. Questa mobilitazione mira a sensibilizzare le istituzioni sulle difficoltà del settore e sulla necessità di interventi per garantire un reddito dignitoso ai professionisti del trasporto pubblico locale.

Taxi in sciopero. Martedì 13 gennaio 2026 i tassisti hanno proclamato una protesta di 24 ore per rivendicare un reddito dignitoso e difendere il servizio pubblico, anche a Milano. L'agitazione, confermata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha carattere nazionale e vede coinvolte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Stop ai taxi per 24 ore: perché i tassisti hanno deciso di incrociare le braccia Leggi anche: Sciopero nei supermercati Coop il 24 dicembre: perché i lavoratori protestano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “No al caporalato tecnologico”. Lo sciopero dei taxi contro il Governo; Sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali; Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e proteste; Sciopero dei taxi il 13 gennaio: stop di 24 ore in tutta Italia. Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali - Dalla Lombardia alla Sicilia, settimana di stop per varie società di tpl (ANSA) ... ansa.it

Sciopero dei taxi: Roma epicentro della protesta - Le auto bianche si fermano per 24 ore contro "l'ingresso sempre più aggressivo nel settore delle multinazionali private". rainews.it

Stop taxi oggi 13 gennaio: 24 ore di sciopero in tutta Italia dalle 8 alle 22 - Taxi fermi in tutta Italia il 13 gennaio 2026: sciopero nazionale di 24 ore con orari, motivazioni e impatto sulla mobilità urbana. quotidianomotori.com

Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA x.com

Oggi sciopero dei taxi di 24 ore. Settimana di proteste anche nei trasporti locali #ANSA - facebook.com facebook

