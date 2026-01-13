Sciopero dei taxi aggredito il presidente di +Europa e Radicali Lui | Calci e sputi via questa lobby

Lo sciopero dei taxi si è svolto davanti al Parlamento, con manifestazioni e tensioni tra i dimostranti. Durante l'evento, sono stati segnalati atti di violenza nei confronti del presidente di +Europa e dei Radicali, che ha denunciato di essere stato aggredito con calci e sputi. La protesta ha coinvolto diverse categorie, evidenziando le difficoltà e le rivendicazioni del settore nel contesto politico attuale.

Roma, 13 gennaio 2026 - Lo sciopero dei tassisti arriva davanti alla sede del Parlamento con esplosione di petardi, bandiere e slogan contro la premier Giorgia Meloni definita "l'americana". A un certo punto, però, la tensione esplode quando a piazza Montecitorio giunge anche Matteo Hallisey, presidente di +Europa e dei Radicali italiani, con un pos in mano e un cartello contro la schiavitù della "lobby" dei taxi. Il politico, non nuovo a queste tipo di incursioni, denuncia di essere stato aggredito dai conducenti delle auto bianche. "Abbiamo deciso di manifestare pacificamente insieme a Ivan Grieco contro lo sciopero nazionale taxi indetto dalla categoria oggi mostrando cartelli con scritto 'basta lobby' e con dei pos da offrire agli stessi tassisti – racconta Hallisey – . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero dei taxi, aggredito il presidente di +Europa e Radicali. Lui: “Calci e sputi, via questa lobby” Leggi anche: L’Anpi mostra il suo volto violento: il presidente dei Radicali Hallissey aggredito alla Federico II (video) Leggi anche: Matteo Hallisey (+Europa) aggredito dai tassisti in sciopero a Roma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Treni e aerei: tre giorni di sciopero a partire da giovedì, previsti disagi; Capotreno aggredito: due persone arrestate, avevano rapinato un uomo poco prima. Sciopero dei taxi, aggredito il presidente di +Europa e Radicali. Lui: “Calci e sputi, via questa lobby” - Matteo Hallisey in piazza Montecitorio manifestava contro la protesta delle auto bianche insieme allo streamer romano Ivan Grieco ... quotidiano.net

Matteo Hallisey (+Europa) aggredito dai tassisti in sciopero a Roma - Momenti di tensione al presidio dei tassisti in piazza Capranica, nel giorno dello sciopero nazionale del settore, all'arrivo di Matteo Hallisey , presiden ... ilfoglio.it

Taxi, manifestazione davanti a Montecitorio: slogan, petardi e cartello contro la premier Meloni. E contro Uber - Il segretario dei Radicali Matteo Hallissey denuncia uaggressione con sputi e calci: "Sono fra le lobby più potenti d'Italia". rtl.it

Sciopero dei taxi a Roma: "Vogliamo regole per tutti. Troppi i furbetti del finto noleggio" ift.tt/298Mpri x.com

Telesveva. . Bari, scioperano in piazza Libertà i tassisti: “Più controlli contro l’abusivismo” #puglia #bari #sciopero #taxi #abusivismo #attualità - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.