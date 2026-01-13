Sciopero dei taxi adesione totale a Firenze Disagi per gli utenti

Lo sciopero dei taxi a Firenze ha portato a un'adesione totale da parte dei tassisti, causando notevoli disagi agli utenti che avevano pianificato spostamenti in città. La protesta, concentrata nell’arco della giornata, ha influito sui servizi di trasporto pubblico e privato, evidenziando le difficoltà legate alle modalità di mobilità alternative in situazioni di sciopero. La situazione si mantiene sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

Un martedì nero per coloro che nel corso della giornata hanno deciso di scegliere il taxi per spostarsi in città. A incrociare le braccia, dalle 8 alle 22, sono i tassisti per manifestare contro il governo, protestando contro l'ingresso nel settore di multinazionali come Uber. A Firenze.

