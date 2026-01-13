Sciopero dei tassisti contro la liberalizzazione del mercato e lo strapotere degli algoritmi Salvini convoca le associazioni

Il 13 gennaio, i tassisti italiani scioperano dalle 8 alle 22 in risposta alla recente liberalizzazione del mercato e alla crescita degli algoritmi di chiamata. La protesta, con una partecipazione quasi totale, mira a evidenziare le preoccupazioni del settore riguardo alla perdita di controllo e alle nuove sfide competitive. Salvini ha convocato le associazioni di categoria per confrontarsi sulle modalità di tutela e regolamentazione del servizio taxi.

Contro la liberalizzazione del mercato: i tassisti tornano a scioperare dalle 8 alle 22 nella giornata del 13 gennaio, con “partecipazione pressoché totale”, viene annunciato. Gli aderenti alla mobilitazione appartengono a una ventina di sigle sindacali e hanno deciso di manifestare in segno di protesta per l’ingresso di piattaforme come Uber. La categoria dei tassisti, ancora una volta molto compatta, chiede al governo Meloni delle regole chiare per evitare “lo strapotere degli algoritmi “. Uiltrasporti afferma: “Chiediamo con forza al governo la riapertura del tavolo di confronto sui decreti attuativi che la categoria aspetta ormai dal 2019?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei tassisti contro la liberalizzazione del mercato e “lo strapotere degli algoritmi”. Salvini convoca le associazioni Leggi anche: I tassisti in sciopero nazionale fino alle 22, Salvini convoca i sindacati Leggi anche: Sciopero taxi, Salvini convoca le sigle sindacali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Taxi, aumentano le licenze nelle grandi città: ecco dove e cosa cambia davvero. Sciopero dei tassisti paralizza Torino per 14 ore: adesione quasi totale e corteo in centro contro Uber - Dall’aeroporto al centro fino a 140 euro a corsa secondo i tassisti, mentre le auto bianche sfilano fino in Prefettura chiedendo regole e controlli ... giornalelavoce.it

Bari, sciopero dei taxi davanti alla Prefettura: protesta contro Uber e le multinazionali - «Le multinazionali non rispettano le leggi attualmente in vigore nel nostro Paese – afferma Filippo Romano, rappresentante di Usb Taxi Bari –. giornaledipuglia.com

Sciopero taxi 13 gennaio 2026, protesta contro Uber e le altre multinazionali fino alle 22: eccezione Umbria - I taxi sciopereranno dalle 8 del mattino alle 22 per protestare contro Uber e contro l'abusivismo nel settore: città a rischio blocco ... virgilio.it

Telesveva. . Bari, scioperano in piazza Libertà i tassisti: “Più controlli contro l’abusivismo” #puglia #bari #sciopero #taxi #abusivismo #attualità - facebook.com facebook

Momenti di tensione davanti a Montecitorio durante il presidio organizzato dai tassisti in occasione della giornata di sciopero nazionale della categoria. Alcuni lavoratori presenti al sit-in hanno aggredito il presidente di +Europa Matteo Hallissey, dopo che que x.com

