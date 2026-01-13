Sciopero Atm Milano 15 gennaio 2026 | orari e fasce di garanzia

Lo sciopero Atm Milano previsto per il 15 gennaio 2026 interesserà il trasporto pubblico locale per 24 ore, proclamato dal sindacato Al Cobas. Durante questa giornata si potrebbero verificare variazioni negli orari e nelle fasce di garanzia. È consigliabile consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare eventuali spostamenti e conoscere le modalità di servizio garantito.

Giovedì 15 gennaio il trasporto pubblico locale di Milano si ferma per uno sciopero aziendale di 24 ore, proclamato dal sindacato Al Cobas. L’agitazione riguarda il personale Atm e può provocare disagi su tutte le linee di metropolitana, oltre a tram e autobus, sia in città sia in parte dell’hinterland. Alla base della protesta ci sono la contrarietà a liberalizzazioni e appalti, la richiesta di reinternalizzare i servizi, le critiche al progetto “Milano Next”, oltre a rivendicazioni su sicurezza, organici, gestione delle ferie e aumenti salariali. Le fasce di garanzia dello sciopero Atm. Una stazione metro di Milano (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

