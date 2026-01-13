Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom femminile a Flachau | orari e programma
Oggi, 13 gennaio, si svolge lo slalom femminile di Coppa del Mondo a Flachau. La gara, trasmessa in diretta TV, vede in pista sei atlete italiane, con Giada D'Antonio al posto di Giorgia Collomb. Ecco gli orari e il programma per seguire l’evento, che rappresenta una tappa importante della stagione di sci alpino femminile.
Oggi, martedì 13 gennaio, la Coppa del mondo di Sci alpino fa tappa a Flachau. Sei le italiane in gara, Giada D'Antonio prende il posto di Giorgia Collomb. Diretta tv in chiaro e in streaming sui canali della Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Levi: orari e programma
Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom ad Adelboden: orari e programma. Annullato il Super G donne a Zauchensee; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kranjska Gora, startlist, streaming. Occhio al cambio di rete; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^.
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Flachau: orari e programma - Oggi, martedì 13 gennaio, la Coppa del mondo di Sci alpino fa tappa a Flachau. fanpage.it
Oggi dedichiamo un pensiero al nostro Alpino Aldo Ferrari "andato avanti" il 12 gennaio 2021. Alpino Aldo "PRESENTE"! Sempre nei nostri cuori - facebook.com facebook
Oggi altro appuntamento con lo sci alpino. Lo slalom uomini è in diretta sui nostri canali x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.