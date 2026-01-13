Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom femminile a Flachau | orari e programma

Oggi, 13 gennaio, si svolge lo slalom femminile di Coppa del Mondo a Flachau. La gara, trasmessa in diretta TV, vede in pista sei atlete italiane, con Giada D'Antonio al posto di Giorgia Collomb. Ecco gli orari e il programma per seguire l’evento, che rappresenta una tappa importante della stagione di sci alpino femminile.

Oggi, martedì 13 gennaio, la Coppa del mondo di Sci alpino fa tappa a Flachau. Sei le italiane in gara, Giada D'Antonio prende il posto di Giorgia Collomb. Diretta tv in chiaro e in streaming sui canali della Rai.

