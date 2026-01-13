Schlein dimentica che Elly scendeva ìn piazza per le donne

Elly Schlein sembra aver dimenticato i momenti in cui, in passato, si è impegnata attivamente nelle piazze per sostenere le donne e difendere i diritti umani in Iran. La sua evoluzione politica appare in contrasto con quei principi, sollevando domande sulla coerenza tra il passato e le posizioni attuali. Un’attenzione che invita a riflettere sui cambiamenti e sulle motivazioni di un impegno pubblico nel tempo.

Elly Schlein si è dimenticata di quando Elly Schlein scendeva in piazza. Sempre per l' Iran, sempre per la libertà, sempre contro il regime degli ayatollah. Eppure non sono passati secoli e lei era sempre la segretaria del Pd. Ma oggi, almeno fino al momento in cui scriviamo, lei preferisce il silenzio. Chissà cosa è cambiato. Ma speriamo di darle un aiuto rammentandole cosa scriveva nell'ottobre 2022. "Oggi in tutto il mondo ci sono piazze di protesta per l'uccisione di Mahsa Amini, Hadis Najafi e molt altre impegnate contro un regime oppressivo e per la libertà. Non lasciamo sola la coraggiosa ribellione delle iraniane, moltiplichiamo le loro voci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

