Elly Schlein ha dimenticato i momenti in cui lei stessa scendeva in piazza, sostenendo cause importanti come i diritti delle donne e la libertà in Iran. In passato, si è impegnata attivamente contro il regime degli ayatollah, ma ora sembra aver tralasciato quei valori fondamentali. Questa contraddizione evidenzia una distanza tra il suo passato di attivista e le posizioni attuali.

Elly Schlein si è dimenticata di quando Elly Schlein scendeva in piazza. Sempre per l' Iran, sempre per la libertà, sempre contro il regime degli ayatollah. Eppure non sono passati secoli e lei era sempre la segretaria del Pd. Ma oggi, almeno fino al momento in cui scriviamo, lei preferisce il silenzio. Chissà cosa è cambiato. Ma speriamo di darle un aiuto rammentandole cosa scriveva nell'ottobre 2022. "Oggi in tutto il mondo ci sono piazze di protesta per l'uccisione di Mahsa Amini, Hadis Najafi e molt altre impegnate contro un regime oppressivo e per la libertà. Non lasciamo sola la coraggiosa ribellione delle iraniane, moltiplichiamo le loro voci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein dimentica che Elly scendeva in piazza per le donne

