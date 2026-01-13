Schillaci e Bertolaso al Niguarda in visita ai ragazzi ustionati Siamo fiduciosi il personale medico è unico

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e l’assessore Bertolaso hanno visitato i giovani ustionati all’ospedale Niguarda di Milano, dopo il grave incendio di Capodanno a Crans Montana. Durante la visita, Schillaci ha espresso fiducia nel lavoro del personale medico, sottolineando l’importanza di un’assistenza competente e dedicata in un momento difficile per i pazienti e le loro famiglie.

"Devo dire che sono particolarmente scosso". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine della visita ai feriti italiani del drammatico rogo di Capodanno a Crans Montana, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Alcuni nel reparto grandi ustionati, altri in rianimazione. Una visita faticosa e commuovente. "Per vedere i pazienti, per salutare i familiari e poi anche per ringraziare il personale medico", ha spiegato. Commozione forte perché sono soprattutto ragazzi, molti minorenni con i genitori. "È un quadro particolare", ha sottolineato il ministro uscendo dall'ospedale milanese.

