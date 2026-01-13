Schianto frontale sulla Bidentina | due feriti tra cui anche la sindaca Strada chiusa per ore
Un incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Bidentina, causando due feriti, tra cui la sindaca del comune interessato. L’incidente ha portato alla chiusura temporanea della strada, che è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per le verifiche e la gestione della situazione.
Un drammatico incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale Bidentina nel pomeriggio di oggi, martedì. Intorno alle 17 sono entrate in violenta collisione frontale due autovetture nel tratto tra Cusercoli e Gualdo. Coinvolta nello schianto anche la sindaca di Galeata Francesca Pondini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
