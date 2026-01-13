Schianto frontale sulla Bidentina | due feriti tra cui anche la sindaca Strada chiusa per ore

Un incidente frontale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Bidentina, causando due feriti, tra cui la sindaca del comune interessato. L’incidente ha portato alla chiusura temporanea della strada, che è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per le verifiche e la gestione della situazione.

