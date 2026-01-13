Scherma qualificazione assoluti centro-sud | brilla il talento di Vittoria Becchina

Nel fine settimana di Veroli, Lazio, si è svolta la seconda prova di qualificazione Assoluti Centro-Sud di sciabola femminile. Tra le partecipanti, si è distinta Vittoria Becchina del Club Scherma Discobolo, che ha ottenuto la qualificazione alla prova nazionale in programma il 15. Un risultato che testimonia il talento emergente nel panorama schermistico italiano e il percorso di crescita della giovane atleta.

Argento di Cercaci e bronzo di Rotella e Gambitta nella 2^ prova di qualificazione assoluti centro-sud

