Scaraventa una donna con la testa nel muro per rubarle la collanina | arrestato - VIDEO

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Napoli Vomero con l’accusa di aver compiuto una rapina violenta, durante la quale ha scaraventato una donna contro un muro per sottrarle una collana. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa in seguito alle indagini che hanno ricostruito l’episodio, evidenziando la gravità delle lesioni e la natura pluriaggravata del reato.

Ai militari dell'Arma la donna ha detto di subire da anni frequenti violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, più volte segnalate, ma poi ritrattate per timore di ritorsioni

