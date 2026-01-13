Scandone ufficiale l’ingaggio di Flavio Gay

La Scandone Avellino ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Flavio Gay, rinforzando così la propria rosa. Dopo le anticipazioni delle scorse ore, la società ha confermato l’accordo con il giocatore, che si unisce al team per la nuova stagione. Questa aggiunta mira a rafforzare la formazione e a migliorare le prestazioni complessive della squadra.

Tempo di lettura: 3 minuti Come anticipato nelle scorse ore, ora è ufficiale: la Scandone Avellino rinforza il proprio roster con l'arrivo di Flavio Gay. Il playmaker classe 1998 vestirà la maglia biancoverde per il prosieguo della stagione. LA NOTA. La Scandone Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo con Flavio Gay, atleta classe 1998, playmakerguardia, che vestirà la maglia biancoverde per il prosieguo della stagione. Cresciuto cestisticamente nel vivaio del Derthona Basket, Gay esordisce in Serie B a soli 16 anni, iniziando già dall'anno successivo a ritagliarsi minutaggi importanti.

La Scandone Avellino comunica che giovedì 15 gennaio alle ore 12.00, presso la sala stampa del Pala Del Mauro, si terrà una conferenza stampa ufficiale nel corso della quale interverrà il Presidente Marco Trasente. L’incontro con gli organi di informazione - facebook.com facebook

