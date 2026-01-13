Scandalo Fabrizio Corona su Netflix | Io Sono Notizia la docuserie che fa discutere

La nuova docuserie di Netflix, Io Sono Notizia, approfondisce la figura di Fabrizio Corona, suscitando diverse reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Attraverso testimonianze e immagini inedite, il progetto offre uno sguardo sulla vita e le vicende del protagonista, generando discussioni e riflessioni sul suo ruolo nel panorama mediatico italiano.

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione con la docuserie Netflix Io Sono Notizia. Tra polemiche, successo mediatico e retroscena, la serie fa discutere il pubblico. La docuserie Io sono notizia, dedicata a Fabrizio Corona, è arrivata su Netflix. con il SUPPORTO DELLO STATO. Sì, avete sentito bene: non solo binge watching, ma anche TAX CREDIT. Secondo quanto ricostruito da La Verità, quasi 800.000 euro arrivano direttamente dal credito d’imposta del Ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli. Il costo totale della serie? Circa due milioni e mezzo. Traduzione simultanea: ogni tre euro spesi, uno lo mette lo Stato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

