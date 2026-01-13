Scambio culturale Ponte per New Orleans

Lo scambio culturale tra Peccioli e New Orleans crea un ponte di dialogo e confronto tra le giovani generazioni di entrambe le città. Un’iniziativa che favorisce l’interscambio di idee, tradizioni e prospettive, rafforzando i legami tra Italia e Stati Uniti. Un percorso di crescita e conoscenza, che valorizza le differenze e promuove l’inclusione attraverso l’esperienza condivisa.

PECCIOLI Un ponte culturale che mette al centro i giovani e che instaura un dialogo concreto che, da Peccioli, plana fino agli States. Comune di Peccioli annuncia infatti la prossima pubblicazione di un bando per l'erogazione di contributi economici a sostegno della partecipazione a un viaggio di scambio culturale nella città di New Orleans, che è in programma dal 21 al 30 settembre. L'iniziativa nasce dal percorso di collaborazione avviato nel 2025 tra Peccioli e la città statunitense. Il 26 settembre 2025, infatti, il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e la sindaca di New Orleans LaToya Cantrell, hanno firmato un memorandum d'intesa con l'obiettivo di creare un ponte, ossia un rapporto di dialogo e cooperazione tra le due comunità, puntando in particolare su cultura, formazione e scambi rivolti ai giovani.

